"تناوبوا على اغتصاب قاصر"... توقيف 4 أشخاص بينهم "تيك توكر" في أربيل

ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 4 متهمين باختطاف "بنت قاصر" والاعتداء عليها في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب ما نقلته وكالة "شفق نيوز" عن مديرية أسايش أربيل، فقد أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهمين بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16 عاما واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.

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وحسب البيان فقد صدر سابقا أمر بإلقاء القبض على واحد من المتهمين بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص.

وأحد المتهمين كان من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية "تيك توك"، وفق موقع "العراق24".

وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر. (الحرة)