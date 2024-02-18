ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة"!

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية غزة ومنظمة الصحة العالمية خروج ثاني أكبر مستشفى في القطاع عن الخدمة.وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن هناك 4 فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.ونقلت رويترز عن القدرة "خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن نقص الوقود والقتال الدائر بمحيط المستشفى تسببا في خروجه عن الخدمة.من جانبه قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، بات خارج الخدمة، بعد حصاره على مدى أسبوع ثم اقتحامه، مؤكداً أن هناك مرضى يحتاجون للنقل العاجل إلى منشآت طبية أخرى.وقال غيبريسوس، بحسابه على منصة "إكس": "لم يُسمح لفريقنا بدخول المستشفى أمس وأول من أمس لتقييم حالات المرضى والاحتياجات الطبية المُلحة»، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".