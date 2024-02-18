العثور على مسؤول رفيع المستوى مقتولاً في شقته بالقاهرة!

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أعلنت السفارة اليمنية في مصر العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.وقالت مصادر مقربة من العبيدي، إن الحادثة وقعت قبل يومين من دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقته والعثور عليه مكبلا وعلى جثته آثار عدة طعنات.واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم (جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.