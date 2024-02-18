Advertisement

عربي-دولي

العثور على مسؤول رفيع المستوى مقتولاً في شقته بالقاهرة!

Lebanon 24
18-02-2024 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1165693-638438580275820683.png
Doc-P-1165693-638438580275820683.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السفارة اليمنية في مصر العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.

وقالت مصادر مقربة من العبيدي، إن الحادثة وقعت قبل يومين من دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقته والعثور عليه مكبلا وعلى جثته آثار عدة طعنات.
Advertisement

واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم (جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:29 | 2024-02-18
08:17 | 2024-02-18
07:00 | 2024-02-18
07:00 | 2024-02-18
06:39 | 2024-02-18
05:52 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24