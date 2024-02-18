العدو يرتكب مجارز جديدة في غزة.. هذه حصيلة الشهداء

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إرتكب الجيش الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 127 مواطنا، وجرح 205 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.واشارت الوزارة الى أنه "لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع العدو وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".