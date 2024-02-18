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عربي-دولي
مقترح أميركي للاعتراف بفلسطين.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو
Lebanon 24
18-02-2024
|
07:00
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ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى تقارير رجحت موافقته على مقترح الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفه المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.
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وقال نتنياهو "في ضوء الحديث الذي سمع مؤخرا في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، فإنني أطرح قرارا إعلانيا بشأن هذه القضية لموافقة الحكومة اليوم. أنا متأكد من أنه سيتم قبوله على نطاق واسع".
يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن نتنياهو يدرس التوصل إلى اتفاق "فعلي" مع واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة.
واليوم الأحد أدلى نتنياهو بتصريحات في مستهل جلسة الحكومة.
وجاء في بيان أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وأضاف البيان أن إسرائيل "ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "مثل هذا الاعتراف، في أعقاب مجزرة 7 تشرين الاول، سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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