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عربي-دولي

حال طوارئ.. ظروف مناخية استثنائية في اللاذقية

Lebanon 24
18-02-2024 | 10:06
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أكد محافظ اللاذقية غربي سوريا، عامر هلال، استمرار العمل على أرض الواقع وتنسيق الجهود والإمكانات المتوفرة لدى الجهات العامة، لمعالجة أي حالة تطرأ نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية.


واشار الى ان فرق الطوارئ من كل المؤسسات الخدمية وضعت بحالة جاهزية واستنفار قبل وصول تأثير المنخفض، مع تعزيزها بآليات وكوادر من بقية الجهات العامة، وتم تركيز الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين والاستجابة للحالات الطارئة، وانتشال السيارات العالقة بالمياه حرصا على المواطنين، وهو ما نجحنا به بعدم وجود إصابات.
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ولفت الى أن الهطول الغزير للأمطار وبنسب تتجاوز 120 مم خلال ساعتين أو أقل، كان السبب الأساسي لحدوث هذه الاختناقات والسيول في بعض المناطق المنخفضة وتوجد فيها منحدرات، مشيرا إلى أن عمال الطوارئ استمروا بعملهم على مدار يومين وبذلوا جهودا كبيرة للمساعدة وتخفيف الأضرار وفتح الطرقات وشفط المياه.


وأكد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع قيادة الشرطة وفرع المرور، وتم نشر دوريات المرور على محاور المدينة لإرشاد المواطنين وتجنيبهم المرور بشوارع تحدث فيها تجمعات للمياه، منوهاً أيضاً بالمؤازرة التي قدمتها وحدات الجيش من القوى البحرية بمشاركة حوالي 450 من ضباط وعناصر والمساعدة بتجميع وتحميل اسطوانات الغاز وإعادتها إلى المستودعات.
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