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عربي-دولي

مسؤول كبير يحذّر من الأوضاع في الضفة الغربية: قد نكون على شفير انفجار أكبر

Lebanon 24
18-02-2024 | 10:18
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شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل تشكّل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بوريل، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الأوضاع في "الضفة الغربية هي العائق الحقيقي أمام حل قيام الدولتين".
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وأضاف بوريل محذرا أن "الضفة الغربية تشهد غليانا.. قد نكون على شفير انفجار أكبر"، وفقا لفرانس برس.

ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، في عشرات المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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