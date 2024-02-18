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عربي-دولي
تخرج من الـAUB... وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني
Lebanon 24
18-02-2024
|
10:43
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نعى الديوان الملكي الأردني، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وبأمر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثةأيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.
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وأعرب الديوان الملكي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والعائلة الملكية، وأسرة الفقيد وعائلة السيف، بهذا المصاب.
والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة.
ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.
وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار،وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.
وتخرج والد الأميرة رجوة من الجامعة الأميركية في بيروت بتخصص هندسة مدنية، حيث أسس شركة آل سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.
المصدر: العربية
عربي-دولي
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