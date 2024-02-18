رسميا.. إسرائيل ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

Advertisement

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.وقال مجلس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "إن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من تشرين الأول أن يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".وأضاف المجلس "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".وقال إن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مكتب نتنياهو نفى تقارير رجحت موافقته على مقترح الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن نتنياهو يدرس التوصل إلى اتفاق "فعلي" مع واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة.