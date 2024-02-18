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قندهار تحظر تصوير "الكائنات الحية".. اليكم السبب

Lebanon 24
18-02-2024 | 11:53
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أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، يوم الأحد،، مسؤوليها بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".

وفي رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجهت وزارة الداخلية في الولاية المسؤولين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.
وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة فرانس برس صحة الرسالة. لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.

وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
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