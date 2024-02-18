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عربي-دولي

ترامب: كل قنبلة أميركية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:22
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أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، إلى أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.

وقال ترامب متحدثاً إلى أنصاره في ولاية ميشيغان: "نحن نقصف اليمن.. كل قنبلة تكلف مليون دولار.. لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس".
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هذا وبعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الحوثيون أنهم سيشنون ضربات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى انتهاء العملية في القطاع.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بعدما تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات يقول الحوثيون إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الضربات على اليمن نفذت رداً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة في البحر الأحمر وهي دفاعية.

وتؤكد جماعة الحوثي أنها سوف تستمر في ضرباتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن أربعة صواريخ أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على البحر الأحمر، منها ثلاثة على الأقل أُطلقت باتجاه السفينة التجارية "بولوكس".
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