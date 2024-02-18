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عربي-دولي
مع بدء تنفيذ قرار أميركا بإدراجها على قائمة الإرهاب.. منصة X توقف حساب الحوثي
Lebanon 24
18-02-2024
|
12:25
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أوقفت منصة X حسابَ جماعة الحوثي مع بدء تنفيذ القرار الأميركي بإدراجها على قائمةِ الإرهاب.
وحسب وسائل إعلام الجماعة، تم "تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس"، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع الحوثي "مخالفاً لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان"، في الوقت الذي تحجب فيه الجماعة عشرات المواقع الإخبارية عن التصفح في اليمن.
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وخاطبت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق، منصات (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، تيك توك)، لمطالبتها بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
وطالبت المذكرات التي بعثها وزير الإعلام معمر الإرياني، كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بحظر محتوى الحوثيين "استنادا إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".
كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرھابیة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.
وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".
وشددت مذكرات الحكومة على إغلاق تلك الصفحات التي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة" الذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي الارهابية "دخلت الجمعة حيز التنفيذ".
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