Advertisement

عربي-دولي

مع بدء تنفيذ قرار أميركا بإدراجها على قائمة الإرهاب.. منصة X توقف حساب الحوثي

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1165762-638438811818747834.jpeg
Doc-P-1165762-638438811818747834.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت منصة X حسابَ جماعة الحوثي مع بدء تنفيذ القرار الأميركي بإدراجها على قائمةِ الإرهاب.

وحسب وسائل إعلام الجماعة، تم "تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس"، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع الحوثي "مخالفاً لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان"، في الوقت الذي تحجب فيه الجماعة عشرات المواقع الإخبارية عن التصفح في اليمن.
Advertisement

وخاطبت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق، منصات (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، تيك توك)، لمطالبتها بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
وطالبت المذكرات التي بعثها وزير الإعلام معمر الإرياني، كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بحظر محتوى الحوثيين "استنادا إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".

كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرھابیة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.

وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".

وشددت مذكرات الحكومة على إغلاق تلك الصفحات التي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة" الذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي الارهابية "دخلت الجمعة حيز التنفيذ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:28 | 2024-02-18
15:19 | 2024-02-18
14:46 | 2024-02-18
14:42 | 2024-02-18
14:00 | 2024-02-18
13:53 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24