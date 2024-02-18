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عربي-دولي

عن السنوار.. هذا ما قاله غالانت

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:41
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زعم وزير دفاع العدو الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل يحيى السنوار بعد فقدان الاتصال به".

وادعى غالانت في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية: "كتيبة خان يونس متفككة ولا تعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال".
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وأضاف: "حماس باقية مع هامش في معسكرات الوسط ومع كتيبة رفح وفي انهيار كامل عسكريا"، على حد قوله، مؤكداً أن "محطة حماس في غزة خارج الخدمة"، بمعنى أنه قد قطع الاتصال بهم.

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط. (روسيا اليوم)
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