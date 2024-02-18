14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضربات أميركية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن
Lebanon 24
18-02-2024
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها نفذت خمس ضربات جديدة على أهداف "كانت تمثل تهديدا وشيكا" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة أكس: " بين الساعة 3:00 وحتى الساعة 8:00 مساء (بتوقيت صنعاء)، يوم 17 شباط، نفذت القيادة المركزية الأميركية خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء (UUV)، وسفينة سطحية (USV) غير مأهولتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن" .
Advertisement
وأشار البيان إلى أن "هذا هو أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 تشرين الأول".
وأضافت القيادة المركزية أنها قررت أن هذه الأهداف "تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
واعتبرت "سنتكوم" أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وكانت القوات الأميركية والبريطانية قد دخلت منذ أسابيع في مواجهة مباشرة مع المتمردين الحوثيين المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية، فقصفت مواقع تابعة لهم عدة مرات.
ويشن الجيش الأميركي منفردا بين الحين والآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق من داخل اليمن.
ومنذ تشرين الثاني، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"، وشكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر هدفه "حماية" حركة الملاحة البحرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
Lebanon 24
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
02:00 | 2024-02-18
18/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
15:48 | 2024-02-17
17/02/2024 03:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
03:33 | 2024-02-18
18/02/2024 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
07:11 | 2024-02-18
18/02/2024 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
01:15 | 2024-02-18
18/02/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:28 | 2024-02-18
قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال أيام.. هذا وزنه وسيمرّ من فوق هذه الأماكن! (صورة)
15:19 | 2024-02-18
الأمير ويليام يلتقي بشخصية رياضية مهمة.. من هي؟
14:46 | 2024-02-18
عباس: حكومة نتنياهو تصر على استمرار حربها في غزة
14:42 | 2024-02-18
رداً على كلام نتانياهو.. الحكومة الفلسطينية: عضويتنا في الأمم المتحدة لا تحتاج إلى رخصة
14:00 | 2024-02-18
وثائق تُنشر لأول مرة عن "حرب أكتوبر" في مصر.. كُتبت بخط يد قادة عسكريين! (صور)
13:53 | 2024-02-18
رسالة "دعم قوية".. الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة لزوجة نافالني
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 22:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 22:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 22:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24