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عربي-دولي

رسالة "دعم قوية".. الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة لزوجة نافالني

Lebanon 24
18-02-2024 | 13:53
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن زوجة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (47 عاما) الذي أعلنت وفاته في السجن، الجمعة، سيتم الترحيب بها، الاثنين، في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد. 
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وأضاف بوريل في بيان على منصة أكس: "سأرحب بيوليا نافالنايا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وسيرسل وزراء الاتحاد رسالة دعم قوية للذين يكافحون من أجل الحرية في روسيا"، مضيفا أنه سيتم تكريم ذكرى نافالني. 
 
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