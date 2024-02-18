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عربي-دولي
الأمير ويليام يلتقي بشخصية رياضية مهمة.. من هي؟
Lebanon 24
18-02-2024
|
15:19
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تجمع حشد من النجوم في قاعة المهرجانات الملكية اليوم الأحد، ليشهدوا المنافسة على أفضل الأفلام السينمائية التي أُنتجت العام الماضي 2023، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون 2024 في نسخته الـ77- المعروفة على نطاق واسع باسم بافتا، وسيُكرم في الحفل المواهب الدولية والمحلية.
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وقد بدأت رد كاربت الحفل في استقبال النجوم والمشاهير المشاركين، وكان من أبرزهم الأمير ويليام، رئيس بافتا، الذي جاء حضوره من دون زوجته كيت ميدلتون، التي لا تزال تتعافى بعد جراحة في البطن.
وصل نجم كرة القدم السابق ورئيس نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام بأناقة ملفتة، إلى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام المرصع بالنجوم. وقد بدا بيكهام البالغ من العمر 48 عاماً، متفاعلاً مع زملائه من المشاهير وبصفةٍ خاصة صديقه الأمير ويليام بعد أن عملا معاً في العديد من المؤسسات الخيرية. (سيدتي)
عربي-دولي
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