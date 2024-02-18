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عربي-دولي

بيان "بريطاني - أوروبي" حول هجمات الحوثي في البحر الأحمر

Lebanon 24
18-02-2024 | 16:06
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ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أن سوناك ودير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي  في البحر الأحمر.
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وأضافت أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.

ونقلت رويترز عن البيان إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.
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