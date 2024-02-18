هجوم جديد على سفينة شحن في باب المندب.. أي علم ترفع؟

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أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأحد، أن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان، أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.ومن جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بوقوع حادثة على بعد 35 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا باليمن.وأضافت الهيئة في بيان أن السلطات تتحرى الأمر، ونصحت السفن المارة بالمنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، كما رحبا بجهود العمليات البحرية لاستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.وذكر بيان للحكومة البريطانية أن الجانبين أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين بقطاع غزة، مشيرا إلى أن سوناك أطلع المسؤولة الأوروبية على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك الأردن الملك عبد الله الثاني حول الأوضاع في غزة، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".كما شدد الجانبان على أهمية حرية الملاحة بالبحر الأحمر وأدانا هجمات الحوثيين على السفن التجارية به، بحسب البيان البريطاني.وضاعف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ تشرين الثاني، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنّب هذه المنطقة البحرية الأساسية للتجارة البحرية.ويستهدف الحوثيون منذ كانون الثاني السفن البريطانية والأميركية رداً على الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع تابعة لهم. (العربية)