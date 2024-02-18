الحوثيون يطلقون صواريخ بالستية من موقعين في اليمن

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أطلقت جماعة الحوثي صواريخ باليستية بشكل متزامن من محافظتي تعز وإب، صوب البحر الأحمر.وأكدت مصادر محلية يمنية أن الحوثيين أطلقوا عدداً من الصواريخ من مواقع عسكرية بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز باتجاه باب المندب.وتحدثت مصادر أخرى عن عملية إطلاق من محافظة إب يعتقد أنها من معسكر الحمزة بمديرية السبرة.وبالتوازي مع ذلك، أشار سكان محليون إلى إسقاط صاروخ باليستي فوق سماء منطقة خور عميرة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج القريبة من باب المندب.وقد سُمِعت أصوات تحليق لطيران حربي في أجواء محافظة إب، يعتقد أنها للجيشين الأميركي والبريطاني أعقب عمليات إطلاق الحوثيين للصواريخ مباشرة.