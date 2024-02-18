البحرية المغربية تُنقِذ 141 مهاجراً إفريقياً

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قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجرا أفريقيا يوم أمس الأحد على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من شباط.وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير.وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصاً في البحر في عام 2023 بزيادة 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.