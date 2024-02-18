Advertisement

عربي-دولي

البحرية المغربية تُنقِذ 141 مهاجراً إفريقياً

Lebanon 24
18-02-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1165841-638439026746970160.jpg
Doc-P-1165841-638439026746970160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجرا أفريقيا يوم أمس الأحد على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.
وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من شباط.
Advertisement
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.

ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير.

وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصاً في البحر في عام 2023 بزيادة 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2024-02-19
00:47 | 2024-02-19
00:39 | 2024-02-19
00:32 | 2024-02-19
00:26 | 2024-02-19
00:19 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24