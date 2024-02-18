وزير الخارجية الصيني: لا نبيع أسلحة فتّاكة لروسيا

Advertisement

أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء الأحد لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا أن "بلاده لا تبيع أسلحة فتّاكة لروسيا".وقال يي لكوليبا خلال اجتماع عقد السبت في ميونخ على هامش مؤتمر الأمن إن "الصين تواصل الدفع في اتجاه محادثات السلام ولا تصبّ الزيت على النار".وشدّد على أن "بكين لا تستغل الوضع لجني أرباح ولا تبيع أسلحة فتاكة لمناطق النزاع أو للأطراف المتحاربين".وأوضح أنه "بغض النظر عن تطور الوضع الدولي، تأمل الصين في تنمية العلاقات الصينية الأوكرانية بشكل طبيعي وأن تستمر في تحقيق الفائدة للشعبين".وأضاف: "سنواصل أداء دور بناء لإنهاء الحرب واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن. وحتى لو لم يكن هناك سوى بصيص أمل في السلام، فإن الصين لن تتخلى عن جهودها".