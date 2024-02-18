هفوة جديدة لبايدن.. خلط بين أوكرانيا والناتو



وفي رسالة لأعضاء مجلس النواب، دعاهم بايدن للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل "الناتو" بدلا من ذكر أوكرانيا.

Advertisement وقال بايدن في تصريحات صحفية: "فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة". وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في هفوة جديدة، حيث خلط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".وفي رسالة لأعضاء مجلس النواب، دعاهم بايدن للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل "الناتو" بدلا من ذكر أوكرانيا.وقال بايدن في تصريحات صحفية: "فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة".

وأضاف: "حان الوقت للتأكد من إقرار الكونغرس التشريع الخاص بتمويل الناتو"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وكان بايدن في خضم حديثه عن أزمة غزة، قد وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.