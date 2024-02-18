Advertisement

عربي-دولي

هفوة جديدة لبايدن.. خلط بين أوكرانيا والناتو

Lebanon 24
18-02-2024 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1165848-638439085935247073.jpg
Doc-P-1165848-638439085935247073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في هفوة جديدة، حيث خلط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي رسالة لأعضاء مجلس النواب، دعاهم بايدن للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل "الناتو" بدلا من ذكر أوكرانيا.
Advertisement
وقال بايدن في تصريحات صحفية: "فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة".
وأضاف: "حان الوقت للتأكد من إقرار الكونغرس التشريع الخاص بتمويل الناتو"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وكان بايدن في خضم حديثه عن أزمة غزة، قد وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2024-02-19
00:47 | 2024-02-19
00:39 | 2024-02-19
00:32 | 2024-02-19
00:26 | 2024-02-19
00:19 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24