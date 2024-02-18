14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تتّهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين في أفدييفكا وفيسله
Lebanon 24
18-02-2024
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت السلطات الأوكرانية إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، واثنين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.
Advertisement
وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته في تطبيق "تليغرام": "فتحنا تحقيقا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".
وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات في شأن إعدام ستة أسرى في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
Lebanon 24
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
02:00 | 2024-02-18
18/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
07:11 | 2024-02-18
18/02/2024 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
03:33 | 2024-02-18
18/02/2024 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
01:15 | 2024-02-18
18/02/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟
02:45 | 2024-02-18
18/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:59 | 2024-02-19
قرب الحدود مع لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي صباح اليوم
00:47 | 2024-02-19
"تتجاوز الخط الأحمر"... نتنياهو ينتقد تشبيه الرئيس البرازيلي حرب غزة بالمحرقة
00:39 | 2024-02-19
تركيا تخطط لتخفيض أسبوع العمل إلى 40 ساعة
00:32 | 2024-02-19
بعد "آيا صوفيا"... تركيا تحدد موعد افتتاح مسجد في متحف "خورا" في إسطنبول
00:26 | 2024-02-19
إثر انسحاب قوات كييف: روسيا تكشف عن ما تركه الجيش الأوكراني في أفدييفكا(صور)
00:19 | 2024-02-19
يتخذ القرارات بمفرده.. غضب إسرائيلي متصاعد من نتنياهو
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
19/02/2024 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
19/02/2024 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
19/02/2024 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24