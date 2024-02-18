أوكرانيا تتّهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين في أفدييفكا وفيسله

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قالت السلطات الأوكرانية إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، واثنين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته في تطبيق "تليغرام": "فتحنا تحقيقا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات في شأن إعدام ستة أسرى في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء.