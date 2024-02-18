بسبب موقفه من غزة.. نائبة أميركية من أصل فلسطيني تقود حملة ضدّ بايدن(فيديو)

حثت النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، الأعضاء الديمقراطيين في ديربورن بولاية ميشيغان على التصويت ضد الرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المقبلة في الولاية.



وقالت طليب في مقطع فيديو جديد نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي السبت أثناء وقوفها خارج موقع التصويت المبكر: "إذا كنت تريد أن نكون أعلى صوتًا، فتعال إلى هنا وصوت بدون التزام".

NEW ENDORSEMENT: “If you want us to be louder, come here and vote uncommitted.” -@RashidaTlaib pic.twitter.com/8pxuUjq5QG — #ListenToMichigan (@Listen2michigan) February 17, 2024 Advertisement



وأشارت طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، إلى عدم رضاها عن دور إدارة بايدن في العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال في قطاع غزة، وقالت: "لا نريد دولة تدعم الحروب والقنابل والدمار. نريد دعم الحياة. نريد دعم الحياة، نريد أن ندافع عن كل روح تُقتل في غزة". وأشارت طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، إلى عدم رضاها عن دور إدارة بايدن في العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال في قطاع غزة، وقالت: "لا نريد دولة تدعم الحروب والقنابل والدمار. نريد دعم الحياة. نريد دعم الحياة، نريد أن ندافع عن كل روح تُقتل في غزة".

وأضافت: "هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها رفع أصواتنا، في الوقت الحالي، نشعر بالإهمال التام وأن حكومتنا غير مرئية".(عربي 21)