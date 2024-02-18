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عربي-دولي

في بابوا غينيا... أحدث سلسلة من أعمال العنف القبلية تودي بحياة العشرات

Lebanon 24
18-02-2024 | 23:12
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أعلنت شرطة بابوا غينيا الجديدة الإثنين مقتل 64 شخصا في مرتفعات البلاد المضطربة، في أحدث سلسلة من أعمال العنف القبلية المرتبطة بخلافات مستمرة منذ فترة طويلة.
وبعد ما يُعتقد أنه كمين مسلّح وقع في الصباح الباكر، قال مساعد مفوض الشرطة سامسون كوا إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، مضيفا "نعتقد أنه لا تزال هناك بعض الجثث في الأحراج".
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وفي وقت سابق، أورد مفوض الشرطة ديفيد مانينغ حصيلة أولية، قائلا إن ضباطا وجنودا انتشلوا جثث 53 رجلًا يُعتقد أنّهم قُتلوا قرب بلدة واباغ، على بعد 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بور مورسبي.


ولم تتضح على الفور الظروف الدقيقة التي قُتل فيها هؤلاء، لكن الشرطة قالت إن هناك تقارير عن حصول إطلاق نار كثيف.
 
ويُعتقد أن الواقعة مرتبطة بصراع بين رجال قبيلتي سيكين وكايكين.
وتتقاتل العشائر في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة منذ قرون، لكن تدفّق الأسلحة الآلية جعل الاشتباكات أكثر دموية وصعَّد دورة العنف.
وتلقّت الشرطة مقاطع فيديو وصورا يُزعم أنها من مكان الواقعة، ظهرت فيها جثث مضرّجة بالدماء ومصابة بجروح بالغة ومُلقاة على جانب طريق، وأخرى مكدّسة في الجزء الخلفي من شاحنة. (سكاي نيوز)

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