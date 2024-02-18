بعد وفاتها.. كندا تستجيب لطلبٍ أمّ فلسطينية يخصّ ابنتها المريضة!

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تقدمت الأم الفلسطينية اللاجئة، سمر الخضور، بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن السلطات أصدرت التصريح بعد وفاة ابنتها بأسبوعين.وبحسب قناة "سي بي سي نيوز" في كندا، فإن الأم لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عامًا)، والتي تعاني من شلل دماغي وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.وقالت الخضور إن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها مع بدء الحرب على غزة، وكانت مضطرة لتناول الأدوية والأطعمة الخاصة بسبب مرضها.وذكرت أن احتياجات ابنتها لم تتوفر بسبب قطع الجيش الإسرائيلي المساعدات عن غزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى وفاتها.(بلينكس)