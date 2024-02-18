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عربي-دولي
تصنيف الرؤساء الأميركيين.. ما هي مراكز ترامب وبايدن وأوباما؟
Lebanon 24
18-02-2024
|
23:45
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تصدَّر أبراهام لينكولن، الرئيس الأميركي الرمز، قائمة الرؤساء الملهمين في استطلاع "خبراء مشروع العظمة الرئاسية" لعام 2024 للمرة الثالثة، بعد أن حل في المرتبة الأولى في تصنيفات نسختي 2015 و 2018 من الاستطلاع.
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وطُلب من المستجوبين تصنيف الرؤساء على مقياس من 0 إلى 100، حيث يُعتبر الرقم 0 فاشلا، والرقم 50 متوسطا، والرقم 100 عظيما، وفق ما نقل موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وجاء الرئيس، فرانكلين روزفلت في المرتبة الثانية، وجورج واشنطن في المرتبة الثالثة، وتيودور روزفلت في المرتبة الرابعة، وتوماس جيفرسون في المرتبة الخامسة.
وتم تصنيف الرئيس السابق، دونالد ترامب، في المرتبة الأخيرة في الاستطلاع، حيث تم تصنيفه أسوأ من جيمس بيوكانان في المرتبة 44، وأندرو جونسون في المرتبة 43، وفرانكلين بيرس في المرتبة 42، وويليام هنري هاريسون في المرتبة 41.
وتم تصنيف المستجيبين حسب انتمائهم السياسي والأيديولوجي، بينما أكد بيان "خبراء مشروع العظمة الرئاسية" أنه لم يكن لذلك "تأثير بشكل عام" في التصنيفات، على الرغم من وجود بعض التأثير، مع الرؤساء الحاليين.
وكان كل من الرؤساء السابقين، رونالد ريغان، وجورج دبليو بوش، وترامب أكثر احتمالاً أن يحصلوا على مرتبة أعلى من قبل المحافظين أو الجمهوريين، حيث حصل ريغان على المرتبة الخامسة في المتوسط من قبل المستجيبين الجمهوريين، وبوش في المرتبة 19 وترامب في المرتبة 41.
ومن بين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع، تم تصنيف ريغان في المرتبة 18، وبوش في المرتبة 33، وترامب في المرتبة 45.
وكان هناك انقسام حزبي مماثل ملحوظ بالنسبة للرئيس السابق، باراك أوباما والرئيس الحالي، جو بايدن، اللذين احتلا المركزين السادس والثالث عشر على التوالي بين الديمقراطيين، والمرتبتين الخامس عشر والثلاثين بين الجمهوريين.
وحصل بيل كلينتون، وهو ديمقراطي، على مرتبة أعلى من قبل المستجيبين الجمهوريين (العاشر) مما كان عليه من قبل الديمقراطيين (الثاني عشر). (الحرة)
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