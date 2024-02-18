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عربي-دولي

ضبط مئات المهاجرين غير الشرعيين في ولايات غرب تركيا

Lebanon 24
18-02-2024 | 23:45
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أعلنت السلطات التركية ضبط 281 مهاجرا غير شرعيين في ولايات مختلفة غربي البلاد خلال الأسبوع الأخير.


وكشفت ولاية أدرنه (شمال غرب البلاد) في بيان لها أن "السلطات ضبطت 166 مهاجرا غير نظاميا خلال أسبوع كانوا بصدد عبور الحدود باتجاه أوروبا بطرق غير قانونية".
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وضبطت عناصر الأمن في محافظة باليكاسير (شمال غرب) 30 مهاجرا غير نظاميا وشخصين اثنين يشتبه بتورطهما في تهريب البشر، في الساعات الـ 24 الأخيرة حسبما أفادت وكالة "الأناضول".
في حين أنقذ خفر السواحل التركي في منطقة فتحية التابعة لولاية موغلا (جنوب غرب) 14 مهاجرا من الغرق في الساعات الـ 24 الأخيرة بعد أن علقوا في عرض البحر بسبب سوء الأحوال الجوية ومن بين من تم إنقاذهم في القارب نفسه مواطن "يشتبه في تهريبه البشر".
وفي موغلا أيضا أنقذت قوات خفر السواحل 32 مهاجرا غير نظاميا بينهم 4 أطفال دفعتهم السلطات اليونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل قضاء بودروم.
وفي السياق نفسه أنقذت السلطات في ولاية إزمير 39 مهاجرا غير نظاميا بينهم 24 طفلا من الغرق، بعد أن دفعهم خفر السواحل اليونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية.
وتم نقل جميع المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز الترحيل في الولايات التي يتواجدون فيها لاستكمال إجراءاتهم القانونية. (RT)
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