طلب إقامة دولة فلسطينية.. تحولات تاريخية بقرار 4 عواصم أجنبية

رغم أن الدعوات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هي قديمة، ودائما ما يتم وضعها على مائدة المفاوضات، فإن دعوة دول كبرى، لا تعترف أساسا بدولة فلسطينية على أرض الواقع، مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى تفعيل هذا الحل، يجعل من تنفيذه أمرا ممكنا.

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وسطاء من أجل السلام أمضوا عقوداً من الزمن، متشبثين بفكرة أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهم العيش جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين ذات سيادة. إلا أن الانقسامات الفلسطينية وجنوح إسرائيل نحو اليمين المتطرف ورفض قادتها أي وجود لدولة فلسطينية وملل العديد من دول العالم من صراع متواصل منذ 75 عاما، حوّل الفكرة إلى وهم.



وأعادت الحرب الحالية في غزة إلى أذهان دول عظمى، أن مثل ذلك الوهم يُعد أكثر الحلول الممكن تطبيقها للوصول لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا بات مسؤولون من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون تأييدهم لفكرة "الدولة الفلسطينية".



فماذا قالت هذه الدول؟ وسطاء من أجل السلام أمضوا عقوداً من الزمن، متشبثين بفكرة أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهم العيش جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين ذات سيادة. إلا أن الانقسامات الفلسطينية وجنوح إسرائيل نحو اليمين المتطرف ورفض قادتها أي وجود لدولة فلسطينية وملل العديد من دول العالم من صراع متواصل منذ 75 عاما، حوّل الفكرة إلى وهم.وأعادت الحرب الحالية في غزة إلى أذهان دول عظمى، أن مثل ذلك الوهم يُعد أكثر الحلول الممكن تطبيقها للوصول لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا بات مسؤولون من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون تأييدهم لفكرة "الدولة الفلسطينية".

الرئيس الأميركي جو بايدن دعا مؤخرا إلى العمل على حل الدولتين. وقال في كانون الثاني: "هناك عدد من أنواع حلول الدولتين. بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها جيوشها الخاصة".



وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إلى "ضرورة المضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية، دولة تضمن أيضاً أمن إسرائيل".



تصريحات المسؤول الأميركي تأتي يعد أيام من نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الرئيسيّة، تعمل مع حلفاء عرب على خطّة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيّين، تشمل وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينيّة في نهاية المطاف.



وفي كانون الثاني، كشفت أكسيوس عن طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إجراء مراجعة خيارات سياسية حول الاعتراف الأميركي والدولي بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.



من جانبه، صرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للأسوشيتد برس قبل زيارته للبنان، بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.



وقال إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم في أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.



وأضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".



وقال كاميرون: "قد يكون هذا أمرا نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية. ما يتعين علينا القيام به هو منح الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به".

أما فرنسيًأ، فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، الجمعة، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".



وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، داعيا إلى "اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها" في هذا المجال.



وأضاف: "ندين بذلك للفلسطينيين الذين تم تجاهل تطلعاتهم مدة طويلة جدا. ندين بذلك للإسرائيليين الذين شهدوا أكبر مجزرة مناهضة للسامية في هذا القرن. وندين بذلك للمنطقة التي تطمح إلى الإفلات من مروجي الفوضى والانتقام".



وردا على سؤال عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الثاني من شباط، إن مثل هذه الخطوة هي بمثابة "اللمسة الأخيرة على العملية السياسية"، مؤكدا أن هذه العملية "يجب أن تؤدي إلى ذلك.. هذا هو المنطق".



وأضاف: "السؤال هو في أي لحظة وضمن أي ظروف"، داعيا إلى تبني حل الدولتين.قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، في فبراير، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.



وأوضح المستشار الألماني، بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه "وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية".



قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، في ميونخ، إنه لتحقيق حل الدولتين يجب أن يكون هناك ضمان بأن هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حماس على إسرائيل لن يحدث مرة أخرى أبدا.



ةصةلا إلى كيان الإحتلال، إذ ترفض الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية. وطرح بعض الوزراء فكرة فتح باب التهجير القسري أو الطوعي أمام الفلسطينيين في غزة.



ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بالإجماع على قرار رفض الاعتراف الدولي الأحادي بدولة فلسطين.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.



وكتب نتنياهو بالعبريّة على منصّة إكس "ستُواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحاديّ بدولة فلسطينيّة. إنّ اعترافًا كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، سيُقدّم مكافأة هائلة لإرهاب غير مسبوق ويمنع أيّ اتّفاق سلام مستقبلي".



وأضاف "إسرائيل ترفض قطعًا الإملاءات الدوليّة بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيّين"، مشدّدًا على أنّ اتّفاق السلام لا يمكن أن ينتج سوى عن "مفاوضات مباشرة بلا شروط مسبقة".(بلينكس)