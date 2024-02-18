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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول... الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لخسائره البشرية

Lebanon 24
18-02-2024 | 23:57
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 574 شخصا منذ الـ7 من تشرين الأول 2023.


ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.
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فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الاول 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.
أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل 28985 شخصا وأصيب 68883 منذ بدء الحرب.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن. (RT)
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