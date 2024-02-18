بعد محاكمة نيويورك.. حملة تبرعات شعبية لترامب!

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في أعقاب الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي في قضية الاحتيال في نيويورك، أطلقت زوجة أحد المستثمرين على موقع GoFundMe حساب للمساعدة في تمويل النفقات القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب .ويهدف الحساب على موقع GoFundMe إلى جمع 355 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب بدفعه تقريبًا كعقوبات في قضية احتيال مدنية.واعتبارًا من ليلة السبت، جمع الحساب على GoFundMe بالفعل أكثر من 185000 دولار مع أكثر من 4000 متبرع.ومع الفائدة، يمكن أن يدفع ترامب وشركته أكثر من 450 مليون دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام في نيويورك.وبدأت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل إيلينا كاردوني، زوجة المستثمر جرانت كاردوني، وهو رجل أعمال ومستثمر.وكتبت إيلينا كاردوني على صفحة GoFundMe: "أقف بثبات مع الرئيس دونالد ترامب في مواجهة ما أعتبره معاملة غير مسبوقة وغير عادلة من قبل بعض العناصر القضائية في نيويورك".وتابعت: "إن المعارك القانونية الأخيرة التي يواجهها ليست مجرد هجوم عليه، ولكنها هجوم على مُثُل العدالة والإجراءات القانونية الواجبة التي يستحقها كل أميركي".وتأتي العقوبة المالية يوم الجمعة الماضي بعد فترة وجيزة من أمر ترامب بدفع 83.3 مليون دولار عندما قرر القاضي الشهر الماضي أن ترامب قام بالتشهير بالكاتبة إي جين كارول.وكان ترامب أُمر في السابق بدفع مبلغ 5 ملايين دولار لكارول العام الماضي. وانتقد محامو ترامب الحكم الصادر يوم الجمعة، واصفين إياه بأنه "مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية" وقالوا إن الرئيس السابق سيستأنف الحكم.(العربية)