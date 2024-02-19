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عربي-دولي

بعد "آيا صوفيا"... تركيا تحدد موعد افتتاح مسجد في متحف "خورا" في إسطنبول

Lebanon 24
19-02-2024 | 00:32
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تخطط السلطات التركية لافتتاح "مسجد كاري" في متحف ودير "خورا" في إسطنبول في مايو المقبل، حسب الإدارة العامة للأوقاف التركية.
وأكدت الإدارة أن: "تقارير افتتاح مسجد كاري في 23 شباط خاطئة، من المقرر أن يفتتح المسجد في شهر أيار".
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ولم تعلق الإدارة على ما إذا كانت اللوحات الجدارية والفسيفسائية ستبقى أو ستتم إزالتها، وما إذا كان السواح سيتمكنون من دخول المسجد.
وتم إغلاق المسجد الواقع في منطقة الفاتح في اسطنبول، بهدف الترميم منذ عدة سنوات.
تم بناء المتحف دير "خورا"، في عام 534، وتم تحويل المبنى إلى "مسجد كاري" في بداية القرن السادس عشر، وتم استخدامه كمسجد لأكثر من أربعة قرون وتم تحويله إلى متحف في عام 1945 بقرار وزاري تركي.
وفي أغسطس 2020، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوما بشأن تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" ومتحف "كاري" إلى مساجد. (RT)

 
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