يتكدّسون فوق بعضهم.. هذا ما يتعرّض إليه مقاتلو النخبة من حماس داخل السجون (فيديو)

قالت قناة "13" الإسرائيلية في تقرير إن مقاتلي النخبة في حركة حماس المعتقلون في سجون إسرائيل "يعانون من إجراءات شديدة وصعبة ويتكدسون في زنازين صغيرة جدا وسط جوع وبرد وتضييق".



جاء في التقرير التلفزيوني الذي بثته القناة عن الأسرى الفلسطينيين، أن هؤلاء من عناصر "النخبة" في كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس، حيث اعتقلوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.



وتقول القناة إن "أسرى نخبة حماس، يعانون ظروفًا صعبة جدًا، حيث إنهم يرتجفون دائما من شدة البرد، ويجبرون على حني رؤوسهم وهم جالسين أرضًا، كما أن غرف الزنازين صغيرة جدا، والأسِرة غير مرتبة وبدون أغطية".

"מחבלים שהשתתפו בטבח כבר לא צועקים 'אללה אכבר' אלא פוחדים, רועדים ועם ראש ברצפה": הצצה לתנאי הכליאה של מחבלי נוח'בה בבית הכלא השמור בישראלhttps://t.co/mlkvBhkhkk@Yossi_eli pic.twitter.com/AVRtCkK8NW — חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2024 Advertisement

وبوتيرة يومية يشغل السجانون أغاني باللغة العبرية بصوت عال، بينها أغنية "شعب إسرائيل حيّ"، داخل الزنازين الصغيرة التي يتكدس فيها أسرى نخبة حماس، وفق التقرير.



ويظهر التقرير وجود كلاب بوليسية ترافق السجانين في كل مرة يتفقدون فيها هؤلاء الأسرى.



ووفق التقرير التلفزيوني، فإن "أكثر من 5 سجناء يقبعون في زنزانة واحدة صغيرة جدًا، كما أنّ الطعام المقدم لهم قليل جدًا".(بلينكس)