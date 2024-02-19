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عربي-دولي

تحصنت فيه وحدات أوكرانية.. القوات الروسية تسيطر على مصنع أفدييفكا

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:13
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تتواصل العملية العسكرية الروسية، اليوم الاثنين، حيث تشهد جبهات القتال مزيداً من التصعيد.

وفي آخر التطورات، ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك.
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع "تم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع". ونشرت وكالة الإعلام الروسية مقطعا مصورا قصيرا من الجو يظهر انفجارات متفرقة في أنحاء ما يبدو أنه مجمع صناعي.
وأعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أن القوات الروسية تشن عدة هجمات في شرق أوكرانيا أثناء محاولتها التقدم إلى ما بعد أفدييفكا، غداة انسحاب قوات كييف من هذه المدينة الصناعية.

وفي مواجهة النقص المتزايد في العديد والعتاد وبعد أشهر من المعارك الضارية، أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا ليل الجمعة السبت في هزيمة رمزية قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وقال المتحدث العسكري باسم القطاع دميترو ليخوفي، الأحد، للتلفزيون إن "قوات أوكرانية كبيرة" تمركزت في مواقع جديدة قرب أفدييفكا وهي "مستعدة" للهجمات الروسية التي "للأسف بدأت". وذكر أن روسيا "تحاول توسيع هجومها" في منطقة دونيتسك.
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