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عربي-دولي

للمرة الأولى.. البابا فرنسيس يذكر فلسطين بصلاته ويتجاهل إسرائيل

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:24
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متجاهلا ذكر دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال صلاته التقليدية الأحد، قام البابا فرنسيس بتركيز كلامه على فلسطين، وذلك على خلفية توتر دبلوماسي إثر تصاعد وحشية العدوان على قطاع غزة، إذ كان يذكر البابا فرنسيس دولة الاحتلال في صلاته الأحد والفعاليات الهامة، إلا أنه تجاهلها هذه المرة، الأمر الذي كان لافتا للانتباه، 
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وقام بابا الفاتيكان بالدعاء خلال صلاته من أجل السلام في السودان موزمبيق، طالبا عدم نسيان النزاعات في إفريقيا ومختلف أنحاء العالم؛ "في أوروبا، وفلسطين وأوكرانيا… لا ننسى أن الحرب دائما هزيمة"، دون التطرق إلى "إسرائيل"، حسب الأناضول.

وتزامن عدم ذكر البابا فرانسيس، اسم "إسرائيل" مع التوتر الدبلوماسي الذي حدث قبل أيام في العلاقات بين الفاتيكان ودولة الاحتلال التي تواصل عدوانها الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وفي 13 شباط  الجاري، صرح وزير دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أن "عددا كبيرا جدا من الأشخاص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "هناك رأيا عاما يطالب تل أبيب بوقف هجماتها على غزة".

وأضاف بارولين: "في الوقت نفسه هناك مطلب بأن يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها متناسبا، وواضح أنه ليس كذلك مع مقتل 30 ألف شخص".(عربي 21)
 
المصدر: عربي 21
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