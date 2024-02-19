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عربي-دولي

بعد 3 أيام من الزفاف.. صواريخ اسرائيل تقتل أحلام عروسي رفح(صور)

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:46
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استشهد كلّ من مريم وعبد الله، العروسان الفلسطينيان، وذلك بعد 3 أيام من زفافهما، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح.
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استشهد كلّ من مريم وعبد الله، العروسان الفلسطينيان، وذلك بعد 3 أيام من زفافهما، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح.
 
ولم تعثر فرق الإنقاذ إلا على 7 أشخاص ما بين شهيدٍ وجريح، بينما ظل مصير بقية النازحين غير معروف بسبب شدة القصف.
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ورغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة، يتأهب جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح، أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح دفعتهم إسرائيل من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه بزعم أنه منطقة آمنة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ136، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 29 ألف شهيد.
المصدر: الجزيرة نت

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