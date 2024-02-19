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"لن يقولوا شيئًا جديدا".. سناتور أميركي رفض الاجتماع مع وفد كييف في مؤتمر ميونيخ للأمن

Lebanon 24
19-02-2024 | 02:33
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رفض السناتور الأميركي جيمس ديفيد فانس عقد اجتماع مع الوفد الأوكراني في مؤتمر ميونيخ للأمن، لأنه "لم يكن ليعرف شيئا جديدا".
وكتبت صحيفة "بوليتيكو": "صرح فانس أنه ليس لديه خطط للقاء الوفد الأوكراني في ميونيخ".
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وقال فانس للصحيفة: " لن يقولوا شيءا جديدا، لقد التقيت بالفعل بالقيادة الأوكرانية في السابق ".
وشدد السناتور على أن رأيه لم يتغير بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى التراجع، وعدم المشاركة "في جهود أوكرانيا لهزيمة روسيا".
في وقت سابق، ذكر فانس أن حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا من غير المرجح أن تغير الوضع في ساحة المعركة.
وتحاول الإدارة الأميركية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ تشرين الاول الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن. (RT)

 

 
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