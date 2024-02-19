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عربي-دولي

"طريق 794" قيد الإنشاء.. هكذا ستفصل إسرائيل شمال قطاع غزة عن جنوبه

Lebanon 24
19-02-2024 | 02:42
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استكمالا لخطة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف تم تسميته "الطريق العرضي 794" من شرق قطاع غزة إلى غربه، إذ يبدأ من منطقة مستوطنة "نحال عوز" في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا.
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وأفادت وسائل الإعلام بأن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية، التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، تقوم حاليا ببناء مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامة هذا الطريق.

وقال قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، المقدم شمعون عوركابي للقناة: "نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي ينشئ حاجزا بين شمال القطاع وبين منطقة الوسط والجنوب لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق التي يتواجد بها العدو، ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والتحكم بها بشكل دقيق".

وتدمر القوات الإسرائيلية جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة، التي قال مراسلها إن هذا الطريق يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة.(سكاي نيوز عربية)

 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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