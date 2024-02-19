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رأت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أن "إيران تحض حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بشكل خاص على ممارسة ضبط النفس ضد القوات الأميركية، وفقًا لمسؤولين في المنطقة. وأدت الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على حماس في غزة إلى تأجيج الصراع بين الولايات المتحدة والقوات التابعة لإيران على جبهات متعددة. ومع عدم وجود وقف لإطلاق النار في الأفق، يمكن أن تواجه إيران الاختبار الأكثر أهمية حتى الآن لقدرتها على ممارسة نفوذها على هذه المجموعات المتحالفة معها. عندما شنت القوات الأميركية ضربات هذا الشهر على الجماعات المدعومة من إيران في اليمن وسوريا والعراق، حذرت طهران علناً من أن جيشها مستعد للرد على أي تهديد. ولكن في السر، يحث كبار القادة على توخي الحذر، وفقًا لمسؤولين لبنانيين وعراقيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم".وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون الأميركيون إن الرسالة ربما يكون لها بعض التأثير. حتى يوم السبت، لم تهاجم المجموعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا القوات الأميركية منذ أكثر من 13 يومًا، وهو هدوء غير عادي منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول. وأوقف المسلحون إطلاق النار حتى بعد مقتل مسؤول كبير في كتائب حزب الله في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا يتم تلبيتها من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيدة على مهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف"."وتابعت الصحيفة، "اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نهجا حذرا مماثلا مع إيران. ومن خلال شنها عشرات الضربات في 2 شباط، استهدفت القوات الأميركية وكلاء إيران في العراق وسوريا، لكنها لم تضرب داخل إيران. وفي الوقت نفسه، يضغط الدبلوماسيون الأميركيون على إسرائيل وحماس للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة. وخلال فترة توقف القتال التي تم التفاوض عليها في تشرين الثاني، انخفضت هجمات الجماعات المدعومة من إيران في كل أنحاء المنطقة. وللتأكيد على التوجيه الجديد، أرسلت إيران قادة عسكريين ودبلوماسيين في كل أنحاء المنطقة للقاء المسؤولين المحليين وأعضاء المجموعات. وقال مسؤول عراقي له علاقات وثيقة مع القوات المدعومة من إيران هناك: "إن طهران تبذل قصارى جهدها لمنع توسع الحرب والتصعيد من الوصول إلى نقطة اللاعودة"."وأضافت الصحيفة، "بعد أيام من إعلان كتائب حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة جنود الاحتياط الثلاثة في الجيش الأميركي، وصل قائد عسكري إيراني إلى بغداد الشهر الماضي للقاء قادة الجماعة، وضغط عليها لإصدار بيان يعلق فيه الهجمات على الأهداف الأميركية. وقال المسؤول العراقي إن الزعماء لم يكونوا راضين عن التعليق، لكنهم استجابوا لطلب الدولة التي قامت بتدريب وتسليح قواتهم. ومع ذلك، ربما أظهر التبادل أيضًا حدود نفوذ طهران: فبعد الضربات الأميركية، عكست الجماعة موقفها، وتعهدت "بضربات مؤلمة وهجمات واسعة النطاق". لقد كان ذلك بمثابة عمل متوازن بالنسبة لإيران منذ 7 تشرين الأول، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ على المجتمعات الإسرائيلية القريبة من غزة إلى اندلاع الحرب هناك".وبحسب الصحيفة، "تشكل الجماعات المدعومة من إيران ما يسمى "محور المقاومة"، وهو تحالف فضفاض من المجموعات المسلحة التي تضم حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وكتائب حزب الله في العراق وسوريا، وتستخدمها طهران لنشر نفوذها في كل أنحاء المنطقة وتكون بمثابة خط دفاع أمامي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى الرغم من أنها تمول وتدرب من قبل إيران، إلا أن هذه المجموعات تعمل بشكل مستقل وخارج جهاز الأمن الرسمي في طهران، وقد سمح لهم هذا الترتيب بتعزيز أهداف السياسة الإيرانية مع عزل طهران عن المسؤولية المباشرة عن أفعالهم. وأشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمجموعات خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى لبنان ووعد بمواصلة الدعم. وقال للصحافيين في بيروت إن إسرائيل تسعى إلى "إغراق الولايات المتحدة في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط"."وتابعت الصحيفة، "لكن في السر، اعتمد المبعوثون الإيرانيون نبرة أكثر اعتدالا. لقد أشادوا بتضحيات حزب الله، لكنهم حذروا من أن الحرب مع إسرائيل ستخاطر بمكاسب ثمينة في المنطقة. والتقى مسؤولون إيرانيون بأعضاء من حزب الله هذا الشهر في لبنان، ولخص أحد أعضاء حزب الله رسالة طهران: نحن لسنا حريصين على إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي سبب لشن حرب أوسع على لبنان أو في أي مكان آخر. وقال المسؤولون الإيرانيون لقادة حزب الله إن محور المقاومة ينتصر. لقد حولت الحرب في غزة تركيز العالم مرة أخرى إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعقدت خطط المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن المسؤولين حذروا من أن هذه المكاسب قد تضيع إذا فتحت إسرائيل جبهة أخرى في لبنان. ولخص عضو حزب الله الرسالة: نتنياهو محصور في الزاوية الآن، دعونا لا نعطيه فائدة شن حرب أوسع لأن ذلك سيجعله منتصراً".وأضافت الصحيفة، "في العراق، كانت الرسالة مختلفة بعض الشيء، وقال المسؤولون الإيرانيون إن تجدد الصراع في العراق يهدد بإضعاف الزخم وراء محادثات الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد. لقد سعت إيران منذ فترة طويلة إلى إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وسوف تنظر طهران إلى الانسحاب من العراق باعتباره نصراً كبيراً. وقد أعرب المسؤولون الأميركيون عن انفتاحهم على سحب بعض القوات من العراق، لكنهم أضافوا سراً أن الحكومة العراقية تبدو قلقة بشأن الانسحاب الكامل ويبدو أنها تريد استمرار المساعدة في مواجهة فلول تنظيم الدولة الإسلامية".ورأت الصحيفة أن "الحملة الإيرانية يبدو أنها كانت فعالة. ففي الوقت الذي لم تتوقف فيه الهجمات المميتة شبه اليومية عبر حدود إسرائيل مع لبنان، فإن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لم يصل إلى حد إعلان الحرب. وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، يوم الخميس، إن القوات الأميركية تحتفظ بحق الدفاع عن النفس إذا تعرضت للتهديد أو الهجوم. وعندما سئل عما إذا كانت هجمات المجموعات قد انتهت، رفض التكهن. وفي المقابل، لم تُظهر إحدى الجماعات المدعومة من إيران أي إشارة إلى التنحي. وعطل الحوثيون في اليمن التجارة العالمية من خلال مضايقة السفن التجارية عبر البحر الأحمر، وهو رابط رئيسي بين آسيا وأوروبا والأميركيتين احتجاجا على الحملة الإسرائيلية في غزة. وحافظت القوات الأميركية على ضربات ثابتة على أهداف الحوثيين، وقد وصفها مسؤولو الدفاع بأنها دفاع عن النفس، وغالبًا ما يكون ذلك ضد الأسلحة التي تم إعدادها ليتم إطلاقها. كلما طال أمد الحرب في غزة، أصبح من الصعب على إيران والولايات المتحدة تجنب التصعيد".