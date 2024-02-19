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عربي-دولي
لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد.. العفو الدولية تدعو لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي فورًا
Lebanon 24
19-02-2024
|
03:00
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شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الاثنين، أن "على إسرائيل أن تنهي احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967"، وذلك من أجل "وقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".
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وأضافت أن "على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه".
وأشارت إلى أن "الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، حيث قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، سلط الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".(عربي 21)
المصدر:
عربي 21
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