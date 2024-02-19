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عربي-دولي

القوات الروسية تبسط سيطرتها بالكامل على مصنع أفدييفكا لفحم الكوك

Lebanon 24
19-02-2024 | 04:26
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ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم الاثنين أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك بعد سقوط معظم البلدة في أيديها في مطلع الأسبوع في أعقاب شهور من القتال العنيف.
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وكانت روسيا قد أعلنت الأحد أن وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع "تم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".

ونشرت وكالة الإعلام الروسية مقطعا مصورا قصيرا من الجو يظهر انفجارات متفرقة في أنحاء ما يبدو أنه مجمع صناعي.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المقطع أو التقارير.(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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