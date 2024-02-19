هل السنوار بخير.. قيادي في حماس يكشف!

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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال استمرار قائد الحركة في غزة يحيى السنوار على رأس عمله بقيادة المقاومة في القطاع.وبردٍ على مزاعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، التي أشارت إلى أن أن قيادة حركة حماس تتطلع إلى استبدال زعيمها في غزة يحيى السنوار، قال نزال، في حديث لقناة "الجزيرة"، الأحد، إن "المزاعم الإسرائيلية عن تفكيك قدرات المقاومة في غزة غير صحيحة، ومعظم المقاومين يقاتلون في غزة". وأكد نزال أن حركته لن تعطي العدو الصهيوني معلومات مجانية، مضيفا: "نريد أن نصل إلى صفقة تبادل لكن نتنياهو يناور لكسب الوقت والضغط على حماس".وأضاف: أن "الولايات المتحدة يمكنها أن تفرض الدولة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، لكنها لا تريد فعل ذلك".وتطرق نزال إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن حماس ووصفها بالخاطئة في أجزاء منها، إذ صرّح الأخير أن حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني، ودعا لمحاسبة من عمل على تعزيز حضورها وتمويلها، على حد قوله.(عربي 21)