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صحيفة إسرائيلية تكشف: هل تم إلقاء القبض على السنوار؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 06:16
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لكن تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.

وفي الصورة التي انتشرت بشكل واسع، ظهر رجل يجلس على كرسي دون ملابس، وعيناه معصوبتان ويداه مكبلتان خلف ظهره، فيما وقف جنود إسرائيليون حوله. وقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنه لم يتم إلقاء القبض على السنوار.
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وقال حساب terror alarm الإسرائيلي عبر منصة إكس: "اعتقال شبيه يحيى السنوار في غزة".
 
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هذا وقال مصدر قيادي في "حماس" إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والسنوار سخيفة"، مشددا على أن "معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة".

وعلق المصدر على زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به"، قائلا: "كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة".

وقبل أيام، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل أحد الأنفاق قيل إن السنوار كان يختبئ فيه مع عائلته مؤخرا.

وكان النفق يحتوي على حمام ومطبخ به مخزون من المواد الغذائية، بما فيها "أكياس تحمل شعار الأونروا" التي تقدم معظم المساعدات لسكان غزة وخزنة مليئة بالنقود.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد ادعاءه بأن السنوار قضى بعض الوقت في مجمع الأنفاق. (روسيا اليوم)
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