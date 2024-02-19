15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صحيفة إسرائيلية تكشف: هل تم إلقاء القبض على السنوار؟
Lebanon 24
19-02-2024
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لكن تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.
وفي الصورة التي انتشرت بشكل واسع، ظهر رجل يجلس على كرسي دون ملابس، وعيناه معصوبتان ويداه مكبلتان خلف ظهره، فيما وقف جنود إسرائيليون حوله. وقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنه لم يتم إلقاء القبض على السنوار.
Advertisement
وقال حساب terror alarm الإسرائيلي عبر منصة إكس: "اعتقال شبيه يحيى السنوار في غزة".
هذا وقال مصدر قيادي في "حماس" إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والسنوار سخيفة"، مشددا على أن "معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة".
وعلق المصدر على زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به"، قائلا: "كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة".
وقبل أيام، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل أحد الأنفاق قيل إن السنوار كان يختبئ فيه مع عائلته مؤخرا.
وكان النفق يحتوي على حمام ومطبخ به مخزون من المواد الغذائية، بما فيها "أكياس تحمل شعار الأونروا" التي تقدم معظم المساعدات لسكان غزة وخزنة مليئة بالنقود.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد ادعاءه بأن السنوار قضى بعض الوقت في مجمع الأنفاق. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
12:00 | 2024-02-18
18/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
01:14 | 2024-02-19
19/02/2024 01:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
15:38 | 2024-02-18
18/02/2024 03:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه
12:03 | 2024-02-18
18/02/2024 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تخرج من الـAUB... وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني
Lebanon 24
تخرج من الـAUB... وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني
10:43 | 2024-02-18
18/02/2024 10:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-02-19
تقرير.. هكذا يستفيد إقتصاد أميركا من الحروب
09:52 | 2024-02-19
حفل زفاف يتحوّل إلى معركة.. بدأ بسيارة إسعاف وشرطة وهكذا انتهى!
09:36 | 2024-02-19
تهدد الأمن القومي... تحذير أميركي من هجمات إلكترونية صينية "غير مسبوقة"
09:27 | 2024-02-19
بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان.. ماذا أعلن نتنياهو؟
08:16 | 2024-02-19
"عجزوا عن تحطيم زوجي"... أرملة اليكسي نافالني: بوتين قتل والد أطفالي (فيديو)
08:08 | 2024-02-19
خبر حزين.. هل تذكرون عروسي رفح؟ هذا ما حلّ بهما بعد 3 أيام من الزفاف! (فيديو)
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
19/02/2024 17:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
19/02/2024 17:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
19/02/2024 17:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24