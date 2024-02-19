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عربي-دولي

مهمة رسمية... الاتحاد الأوروبي يتحرك لحماية السفن في البحر الأحمر

Lebanon 24
19-02-2024 | 06:33
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي أطلق رسمياً مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
     
وأكدت فون دير لايين على منصة إكس أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".
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