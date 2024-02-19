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عربي-دولي

قطر تنتقد نتنياهو بعد تصريحات "الضغط على حماس"

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:36
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انتقدت قطر تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبها بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب".
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وأضاف: "قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن إطلاق سراح الرهائن في غزة يمكن أن يتم من خلال "عمل عسكري قوي" و"مفاوضات صارمة للغاية".

وأضاف، حسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست": "قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر".

وتابع: "إنهم يستضيفون قادة حماس، وحماس تعتمد عليهم ماليا. وأنا أحثكم على الضغط على قطر للضغط على حماس لأننا نريد إطلاق سراح رهائننا".
 
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