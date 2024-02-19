خبر حزين.. هل تذكرون عروسي رفح؟ هذا ما حلّ بهما بعد 3 أيام من الزفاف! (فيديو)

استشهد العروسان عبد الله ومريم اللذان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زفافهما في قطاع غزة، وذلك بقصف إسرائيلي استهدف استراحتهما بمدينة رفح عقب ثلاثة أيام من عقد قرانهما.



وشن جيش الاحتلال قصفا عنيفا على استراحة عائلية بمنطقة "خربة العدس" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم العروسان، لكن لم تعثر فرق الإنقاذ إلا على 7 أشخاص ما بين شهيدٍ وجريح، بينما ظل مصير بقية النازحين غير معروف بسبب شدة القصف.

ونشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو، ظهر فيه أثار الدمار والخراب الذي حلّ بالاستراحة العائلية بعد القصف الإسرائيلي العنيف.