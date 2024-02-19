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عربي-دولي

بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان.. ماذا أعلن نتنياهو؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 09:27
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أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه اتخذ "قرارا متوازنا" بالسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لكن الوصول سيكون محدودا وفقا للاحتياجات الأمنية.
 
ورداً على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، قال مكتب نتنياهو: "اتخذ رئيس الوزراء قراراً متوازناً يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون".

وعادة ما تضع إسرائيل قيوداً على دخول المصلين، على سبيل المثال على أساس العمر، وتتحجج بأن هذا الإجراء يهدف لتجنب اندلاع اشتباكات.
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وفي وقت سابق، اقترحت الشرطة الإسرائيلية تقييد دخول الفلسطينيين من مواطني الخط الأخضر (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، في حين اقترحت مؤسسة الدفاع عدم تقييد دخولهم إلى الحرم القدسي على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفلسطينيين من مواطني الضفة والقدس، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على سن 60 عاما.

وأمس الأحد، وافق نتنياهو على قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. (العربية)

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