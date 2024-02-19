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القبض على 12 عنصراً بتنظيم "داعش" في تركيا

Lebanon 24
19-02-2024 | 10:55
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أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، القبض على 12 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي، بعمليات أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وهاطاي.

وأوضح كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس"، أن قوات الأمن ألقت القبض على 12 إرهابيا بينهم 5 أجانب في عملية "بوزدوغان-4".
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وأكد "عدم التسامح مع الإرهابيين ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب دون انقطاع".

وكان وزير الداخلية التركي، أعلن الأسبوع الماضي اعتقال 147 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" في جميع أنحاء البلاد. (روسيا اليوم)
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