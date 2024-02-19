رسالة جديدة من الصين إلى إسرائيل بشأن رفح

حثّت الصين، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني.



ورداً على سؤال حول موقف الصين بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "تراقب الصين عن كثب التطورات في رفح. ونحن نعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي".

Advertisement

وأضافت: "ندعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميرا في رفح".



وكانت الصين قد دعت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، الى وقف عملياتها العسكرية وبذل "كل ما هو ممكن" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.