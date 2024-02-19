رد برازيلي قويّ على وصف اسرائيل لدا سيلفا بغير المرغوب فيه

Advertisement

إعتبر سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، أن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.وقال أموريم: "هذا سخيف. إنه قرار يقوي عزلة إسرائيل فقط. في الوقت الحالي الشخصية غير المرغوب فيها هي إسرائيل".