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عربي-دولي

رد برازيلي قويّ على وصف اسرائيل لدا سيلفا بغير المرغوب فيه

Lebanon 24
19-02-2024 | 11:40
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إعتبر سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، أن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.


وقال أموريم: "هذا سخيف. إنه قرار يقوي عزلة إسرائيل فقط. في الوقت الحالي الشخصية غير المرغوب فيها هي إسرائيل".
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